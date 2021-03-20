Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Байден призывает принять закон «О преступлениях на почве ненависти»

Байден призывает принять закон «О преступлениях на почве ненависти»

Атланта, 20 марта. Президент США Джо Байден выразил скорбь в связи с терактами в Атланте и призвал принять новый закон «О преступлениях на почве ненависти», чтобы защитить азиатских американцев.

Глава Вашингтона опубликовал заявление, в котором выразил «скорбь и возмущение» в связи с террористическими актами, произошедшими в Атланте, штат Джорджия. Президент призвал принять новый закон «О преступлениях на почве ненависти» для защиты американцев азиатского происхождения и других лиц, пострадавших от роста преступлений, обострившихся во время коронавирусной пандемии. Об этом сообщает The Guardian.

«Хотя мы еще не знаем мотивов, как я уже говорил на прошлой неделе, мы самым решительным образом осуждаем продолжающийся кризис гендерного и антиазиатского насилия, который уже давно преследует нашу нацию. Я настоятельно призываю конгресс быстро принять закон о преступлениях на почве ненависти во время пандемии COVID-19», — заявил Байден.

Он добавил, что это решение позволит ускорить реакцию федерального правительства на текущую ситуацию с преступлениями на почве ненависти, число которых резко возросло во время коронавирусного локдауна. Закон окажет поддержку правительствам штатов и местным органам власти в улучшении отчетности и обеспечит более доступную информацию о правонарушениях против азиатско-американских общин.

Ранее сообщалось, что «сексозависимый» американец расстрелял восьмерых работников массажных салонов. Роберт Аарон Лонг, как предполагается, убил шесть азиаток, мужчину и женщину европеоидной внешности.

Новости партнеров