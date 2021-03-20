Байден призывает принять закон «О преступлениях на почве ненависти»

Атланта, 20 марта. Президент США Джо Байден выразил скорбь в связи с терактами в Атланте и призвал принять новый закон «О преступлениях на почве ненависти», чтобы защитить азиатских американцев.

Глава Вашингтона опубликовал заявление, в котором выразил «скорбь и возмущение» в связи с террористическими актами, произошедшими в Атланте, штат Джорджия. Президент призвал принять новый закон «О преступлениях на почве ненависти» для защиты американцев азиатского происхождения и других лиц, пострадавших от роста преступлений, обострившихся во время коронавирусной пандемии. Об этом сообщает The Guardian.

«Хотя мы еще не знаем мотивов, как я уже говорил на прошлой неделе, мы самым решительным образом осуждаем продолжающийся кризис гендерного и антиазиатского насилия, который уже давно преследует нашу нацию. Я настоятельно призываю конгресс быстро принять закон о преступлениях на почве ненависти во время пандемии COVID-19», — заявил Байден.

Он добавил, что это решение позволит ускорить реакцию федерального правительства на текущую ситуацию с преступлениями на почве ненависти, число которых резко возросло во время коронавирусного локдауна. Закон окажет поддержку правительствам штатов и местным органам власти в улучшении отчетности и обеспечит более доступную информацию о правонарушениях против азиатско-американских общин.

Ранее сообщалось, что «сексозависимый» американец расстрелял восьмерых работников массажных салонов. Роберт Аарон Лонг, как предполагается, убил шесть азиаток, мужчину и женщину европеоидной внешности.