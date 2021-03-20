Александр Добрынин скорбит о смерти кота больше, чем о потери матери

Москва, 20 марта. Российский музыкант Александр Добрынин недавно потерял свою маму, а несколько месяцев назад еще и кота. Выяснилось, что смерть родительницы для него не идет ни в какое сравнение с гибелью питомца.

Брат Добрынина Олег Шипков в эфире программы «Близкие люди» посетовал, что последние пару лет не может дозвониться до певца. Он высказал предположение, что директор артиста Елена Шалимова якобы могла его зомбировать. В ответ на претензии брата в студии появился и сам Добрынин, доказав, что жив, здоров и никто им не манипулирует.

Однако вместо воссоединения семьи, между братьями вспыхнул давний конфликт. Артист обвинил Шипкова в том, что тот даже не посочувствовал ему из-за смерти кота, прожившего у артиста 17 лет. Больше всего музыканта возмутили слова брата о том, что ему лучше бы стоило «завести бабу» вместо питомца.

«Вы не понимаете. У меня не кот, у меня сын умер!» — крайне эмоционально со слезами на глазах прокричал Добрынин.

Когда же ему напомнили о кончине матери, певец произнес возмутившие всех присутствующих в студии слова: кот ему был дороже матери.

«Как можно кота и маму поставить в одну линию?» — удивилась присутствовавшая в студии певица Ирина Салтыкова.

«Да, я официально заявляю, что кот мне дороже матери!» — еще раз подчеркнул Добрынин.

«У меня это даже не укладывается. Мне кажется, что даже самый позорный бомж или там преступник не может сказать про мать такие вещи», — не могла поверить его словам Салтыкова.

В 2019 году разгорелся скандал: мать музыканта оказалась в больнице, но забирать ее из лечебного учреждения Добрынин отказался. Тогда он заявил, что устал ухаживать за ней уже 30 лет.