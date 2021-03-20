Перенесенный COVID-19 может стать причиной психоза

Анкара, 20 марта. Врачи фиксируют психоз у некоторых людей, перенесших COVID-19, но пока официальных связывающих психоз с коронавирусом исследований нет, сообщает турецкое издание Sabah.

Средний возраст таких пациентов составляет 40 лет. Большинство из них психических заболеваний в анамнезе не имеют. У многих наблюдались лишь легкие симптомы COVID-19.

Эти пациенты сообщали о неврологических признаках, в том числе о головной боли, головокружении, покалывании в руках, потере обоняния. Симптомы психоза появлялись в последующие недели. Издание подчеркивает, что такие симптомы обычно возникают у молодых людей при шизофрении. У пожилых пациентов они наблюдаются при деменции.

Причиной психотических симптомов могут стать воспаления, считают специалисты. У некоторых пациентов инфекция вызывает цитокиновый шторм, который вызывает воспаление. Эксперты полагают, что наблюдаемое в кровеносных сосудах воспаление также развивается в нервной системе и головном мозге. Это состояние может оказаться причиной таких симптомов, как спутанность сознания и потеря вкуса и обоняния.

В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что некоторые психические состояния вызывает воспаление клеток мозга. Исходя из этого, можно предположить вероятность того, что коронавирус способен приводить к психическим расстройствам, сообщает «ИноСМИ».

В Минздраве РФ рассказали, как новые подтипы коронавируса влияют на здоровье заболевших детей. В ведомстве считают, что состояние маленьких пациентов не может ухудшаться из-за них.