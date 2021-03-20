ЕС подготовил новые правила для стимулирования бизнеса

Брюссель, 20 марта. Европейский союз планирует догнать США и КНР в области технологий и для этого власти Европы хотят изменить касающиеся работы стартапов законы, пишет CNBC.

Правительства европейских стран призвали изменить национальное законодательство ради привлечения ведущих молодых специалистов со всего мира в стартапы. В том числе предлагается упростить порядок выдачи виз работника, которых нанимают местные стартапы.

Кроме того, планируется изменить налоговое законодательство, чтобы доход по полученным по опционам для сотрудников акциям налогом облагался только после их продажи.

Предложения подготовил созданный по инициативе Еврокомиссии Национальный стандарт ЕС для стартапов. Орган призван разработать привлекательные условия для развития европейских стартапов, а также сократить их отставание от стартапов в США и Китае.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Евросоюзе резко ухудшилась. По ее словам, в некоторых странах объявили о третьей волне COVID-19.