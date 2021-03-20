Мясников назвал семь обязательных для долголетия продуктов

Москва, 20 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал семь обязательных в рационе продуктов, которые способствуют долголетию.

Специалист напомнил о рекомендациях съедать «полкило овощей и фруктов» и привел данные научных исследований, в которых перечислены семь обязательных в рационе любого человека продуктов.

«Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок», — рассказал телеведущий в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников отметил, что нет вредных или полезных продуктов, но существует правильный и неправильный образы питания. Главным фактором долгожительства врач назвал наследственность.

Мясников рассказал, что почти во всех диетах, которые обычно рекомендуются для профилактики онкологических болезней, есть брокколи. Этот продукт фигурирует во всех руководствах, посвященных антиоксидантам и снижению риска появления злокачественных клеток.