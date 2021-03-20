Главврач Коммунарки рассказал о главной сложности в борьбе с коронавирусом

Москва, 20 марта. Главврач инфекционной больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о самой большой трудности, с которой он столкнулся за год борьбы с коронавирусом.

По словам врача, самым сложным для него было и остается не видеться с родителями.

«Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остается самым сложным», — заявил Проценко в московском кинотеатре «Октябрь», на премьере документального фильма RT «Сестры».

Избежать трудностей в работе удалось благодаря команде, подчеркнул он.

Издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области вакцинировались от коронавируса уже около 350 тысяч человек. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что в необходимости прививки пока многие сомневаются.