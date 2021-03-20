Галкин рассказал, кто заменил детям Пугачевой бабушек и дедушек

Москва, 20 марта. Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой заменили бабушек и дедушек друзья семьи, сообщил Галкин.

На своей странице в Instagram артист посетовал, что его и Аллы родителей уже нет в живых, но для детей очень важно общение с бабушками и дедушками.

«Но нам повезло, такими близкими людьми для детей стали наши друзья», — рассказал Галкин.

Долгое время любимой «бабушкой» для близнецов была Галина Волчек, скончавшаяся в декабре 2018 года. В свободное время она старалась навещать «внуков», которые ее очень любили.

«Еще одной бабушкой стала Алина Редель, ближайшая подруга Аллы с давних времен, да еще и живущая по соседству через поле», — добавил актер.

Дедушкой Гарри и Лиза называют близкого друга семьи Семена Могилевского. Несмотря на то, что у него есть родные внуки, близнецы звездной пары стали для него очень дорогими.

«Дети его обожают. Семен живет в Израиле, поэтому сейчас нет возможности видеться, но телефонные созвоны каждый день — это уже ритуал», — отметил Галкин, дополнив пост видео, на котором Гари разговаривает по телефону с названным дедом и деловито расхаживает по комнате.

Ранее был опубликован список пяти самых дорогих домов российских звезд. Первое место в рейтинге занял замок Галкина и Пугачевой в подмосковном поселке Грязь. Его площадь составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Туристы приезжают сюда, чтобы хоть издалека посмотреть, где живет Примадонна. Площадь земли, на которой располагается замок, составляет один гектар. По некоторым сведениям, дом был построен за 10 миллионов долларов.