Принц Уильям выразил недовольство из-за слитого личного разговора с Гарри

Лондон, 20 марта. Британский принц Уильям выразил недовольство тем, что его брат, герцог Сассекский Гарри «слил» прессе их личный разговор.

Недавно имеющая дружеские отношения с супругой принца Гарри Меган Маркл телеведущая Гейл Кинг рассказала, что позвонила подруге, чтобы узнать, как у них обстоят дела после интервью с Опрой Уинфри. Маркл рассказала ей, что Гарри созванивался с отцом и братом, но разговор был «непродуктивным».

Принцу Уильяму не понравилось то, что эта подробность получила огласку, сообщил порталу Vanity Fair источник.

«Недостаток доверия с обеих сторон очень затрудняет развитие их отношений. Теперь Уильям беспокоится о том, что все, что он скажет брату, будет объявлено американским телевидением», — отметил он.

По данным СМИ, герцог Кембриджский недоволен и тем, что в интервью с Уинфри Маркл упомянула его жену Кейт Миддлтон. Тогда супруга принца Гарри рассказала о давней размолвке с родственницей. По словам инсайдера, Миддлтон расстроил тот факт, что Маркл вернулась к давно исчерпанному конфликту.

Принц Гарри и его супруга дали полное откровений интервью, в котором подняли несколько важных вопросов. В частности они заявили, что покинули Британию из-за расизма со стороны СМИ, которые создают «токсичную среду» контроля и страха.

В Букингемском дворце пообещали, что слова герцога и герцогини о расизме будут изучены самым серьезным образом. Согласно официальному заявлению, королевская семья опечалена тем, насколько непросто пришлось герцогу и герцогине Сассекским в последнее время.