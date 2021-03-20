Последний в мире представитель амазонского племени джума умер от COVID-19

Бразилиа, 20 марта. Последний в мире представитель амазонского племени джума скончался в бразильском госпитале от COVID-19.

Мужчина был последним, кто обладал речью этого коренного народа Южной Африки, сообщает Daily Star.

У скончавшегося остались три дочери, но все они вышли замуж за мужчин из других племен, языком предков не пользуются за ненадобностью и плохо знают его. В начале XX столетия племя процветало и насчитывало более 15 тысяч человек, но за годы вытеснения его жителей с земель оно постепенно выродилось. Остатки джума проживали очень обособленно, поэтому последнему из них пришлось несколько часов добираться до цивилизации, когда его самочувствие резко ухудшилось из-за COVID-19.

Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что допускает приобретение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Германии. Хотя сама она, по ее словам, хотела бы привиться препаратом AstraZeneca.