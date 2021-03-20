Арестован гендиректор ремонтирующего «Адмирала Кузнецова» завода

Мурманск, 20 марта. Генеральный директор судоремонтного завода в Мурманске арестован на два месяца по делу о хищении при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Арестован на два месяца решением Октябрьского районного суда города Мурманска», — сообщила ТАСС источник в правоохранительных органах.

В акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и по местам жительства некоторых его руководящих сотрудников прошло около десяти обысков. Основанием послужило возбужденное в отношении гендиректора предприятия уголовное дело. Его подозревают в хищении порядка 45 млн рублей, которые были выделены на ремонт крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В конце прошлого года стало известно, что испытания тяжелого авианесущего крейсера начнутся в 2022 году. Летом 2021 года «Адмирал Кузнецов» встанет в док для дополнительных ремонтных работ.