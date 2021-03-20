Сумасшедший поклонник похитил у Зарубиной туфли на гастролях в Казани

Москва, 20 марта. Гастроли в столице Татарстана закончились для актрисы Ольги Зарубиной неприятным инцидентом: у нее украли дорогие американские туфли.

О пропаже актриса узнала, когда уже покинула Казань и приехала с концертом в следующий город, Бугульму. В чемодане не оказалось одной пары обуви. Поскольку у артистки 34 размер ноги, в России выбрать подходящую обувь практически негде. Поэтому Зарубина чаще всего заказывает ее в США.

«Мне было так жаль туфли, что я даже расплакалась. У меня похитили самое ценное! И только спустя время выяснила, что их украл мой сумасшедший поклонник, который преследует меня уже несколько месяцев. Узнав о моем выступлении в Казани, он пробрался за кулисы и схватил пакет, в котором лежала обувь», — рассказала артистка порталу «Собеседник».

К счастью, история закончилась успешно для Зарубиной. Вор похвастался своей добычей в Сети, написав об этом актрисе. В ответ она пригрозила ему, что напишет заявление в полицию.

«Только после того, как я ему написала, что этим делом занимается полиция, он вернул туфли на площадку. А мне уже их потом передали», — резюмировала Зарубина.

Ранее актриса рассказала, что однажды стала жертвой ухажера-психопата. Не теряя надежды найти свою вторую половинку, Зарубина иногда знакомится с мужчинами в Сети. Один из них сначала казался милым, но вскоре некоторые странности начали вызывать подозрения.

«Я очень быстро начала чувствовать себя как-то нехорошо. У меня появились бессонница, усталость, прибавились проблемы с желудком. Я не могла даже подумать, что это может быть от общения! Оказывается, может! И еще как! Психопат прямо съедает вас изнутри, не оставляя ничего взамен, а сам на глазах расцветает», — рассказала тогда артистка.

Состояние здоровья Зарубиной сразу улучшилось, как только она заблокировала подозрительного ухажера.