Премьер-министр и МИД Великобритании конфликтуют из-за вакцин

Лондон, 20 марта. Британский премьер-министр Борис Джонсон и министр иностранных дел Доминик Рааб имеют разные мнения относительно политики вакцинации от COVID-19.

Борис Джонсон на этой неделе старался не обвинять Индию в задержках поставки 5 млн доз оксфордской вакцины. Во время брифинга журналист спросил у премьер-министра, считает ли он, что Нью-Дели заблокировал экспорт препарата AstraZeneca. Об этом сообщает The Guardian.

«Нет, нет, нет», — ответил политик.

Вместо этого он похвалил индийские предприятия, которые производят вакцину AstraZeneca, и подчеркнул важность глобального подхода. Высказывания Джонсона резко контрастировали с реакцией министра иностранных дел, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ввести запрет на экспорт вакцин из-за выхода из ЕС.

«Если ситуация не изменится, нам придется задуматься о том, как сделать экспорт вакцин в страны-производители зависимым от их уровня открытости», — выступила с критикой в адрес Великобритании фон дер Ляйен.

Управление ЕС своей программой вакцинации временами казалось хаотичным. В последние дни несколько стран Евросоюза временно приостановили поставки AstraZeneca из-за проблем с безопасностью, в то время как комиссия жаловалась на нехватку поставок.

Просочившиеся на этой неделе данные показали, что 34 млн доз вакцин были экспортированы с производственных мощностей ЕС, более 9 млн из них были отправлены в Великобританию. Соединенное Королевство настаивает на том, что партии были поставлены по контракту и оплачены в основном компанией Pfizer. Доминик Рааб резко ответил фон дер Ляйен.

«Честно говоря, я удивлен, что мы ведем этот разговор. Обычно Великобритания и ЕС объединяются, когда другие страны с менее демократическими взглядами участвуют в такого рода конфликтах», — заявил МИД Британии.

Мягкий ответ Джонсона соответствует его политике в отношении Индо-Тихоокеанского региона по ряду вопросов оборонного и стратегического значения. Премьер-министр планирует посетить Индию. Однако в то же время он должен поддерживать связи с ЕС, поскольку в июне в Корнуолле пройдет встреча стран G7.

Ранее сообщалось, что Европа стремится восстановить вакцинацию после отказа от AstraZeneca.