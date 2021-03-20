Суд в США приговорил россиянина Медведева к десяти годам тюрьмы

Вашингтон, 20 марта. Россиянин Сергей Медведев в американском суде признал вину в организации кибератак и продаже украденных личных данных, сообщил американский минюст.

Медведев, известный так же как Stells, Segmed и Serjbear, был одним из основателей Infraud Organization. Компания занималась приобретением и продажей украденных личных данных, информации о банковских картах, а также распространяла вредоносные ПО. Ущерб незаконной деятельности 33-летнего россиянина оценили в 568 млн долларов.

«Медведев признал вину в суде в нарушении закона о (противодействии. — Прим. ФАН) рэкету и коррупционным организациям и был приговорен к десяти годам лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

Вместе с Медведевым к лишению свободы сроком на пять лет приговорен 31-летний выходец из Северной Македонии Марко Леопард.

Ранее американец назвал преимущества жизни в России. По его словам, жизнь в США не похожа на популярные телешоу. Дороговизна и конкуренция вынуждают работать на износ, при этом успех никто гарантировать не может.