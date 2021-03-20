Глава МИД Венгрии привился российской вакциной «Спутник V»

Будапешт, 20 марта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«... сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки «Спутника» (я также получил эту вакцину сегодня)», — отметил Сийярто.

Министр призвал граждан зарегистрироваться для вакцинации, потому что победить пандемию можно только так.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Германии, если соглашение на уровне ЕС не будет достигнуто. Меркель заявила, что в рамках ЕС должны использоваться все вакцины, которые допущены Европейским лекарственным регулятором (ЕМА).Также Меркель отметила, что готова привиться препаратом AstraZeneca. Однако, по ее словам, очередь еще до нее не дошла.