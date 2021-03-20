Франция ограничивает использование вакцины AstraZeneca для людей младше 55 лет

Париж, 20 марта. Люди 55 лет и старше будут получать вакцину AstraZeneca, поскольку у них низкий риск образования тромба после прививки. Для вакцинации молодого населения нужны еще исследования.

Политики предприняли срочные усилия, чтобы убедить граждан в безопасности вакцины. Министерство здравоохранения Франции заявило, что использование препарата от COVID-19 должно возобновиться без промедления, поскольку ранее страна, как и многие другие государства из ЕС, приостановила вакцинацию. Об этом сообщает The Guardian.

Минздрав заявил, что только люди в возрасте 55 лет и старше должны получать вакцину AstraZeneca. В это же время три скандинавские страны отложили решение суда на неделю, спустя сутки после того как Министерство здравоохранения Европы объявило англо-шведский препарат безопасным и эффективным для всех возрастных групп.

Доминик Ле Гюлюдек, глава Верховного комитета по здравоохранению Франции, заявила, что препарат должен быть временно зарезервирован для людей в возрасте 55 лет и старше, пока не будет доступна дополнительная информация, основанная на редких, но серьезных случаях образования тромба. Она добавила, что 25 человек, получивших прививку, столкнулись с этим побочным эффектом. Девять из этих граждан ЕС в возрасте до 55 лет, большинство из которых женщины, умерли. По ее словам, эта ситуация нуждается в дальнейшем расследовании.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса настигла Европу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.