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Франция ограничивает использование вакцины AstraZeneca для людей младше 55 лет

Франция ограничивает использование вакцины AstraZeneca для людей младше 55 лет

Париж, 20 марта. Люди 55 лет и старше будут получать вакцину AstraZeneca, поскольку у них низкий риск образования тромба после прививки. Для вакцинации молодого населения нужны еще исследования.

Политики предприняли срочные усилия, чтобы убедить граждан в безопасности вакцины. Министерство здравоохранения Франции заявило, что использование препарата от COVID-19 должно возобновиться без промедления, поскольку ранее страна, как и многие другие государства из ЕС, приостановила вакцинацию. Об этом сообщает The Guardian.

Минздрав заявил, что только люди в возрасте 55 лет и старше должны получать вакцину AstraZeneca. В это же время три скандинавские страны отложили решение суда на неделю, спустя сутки после того как Министерство здравоохранения Европы объявило англо-шведский препарат безопасным и эффективным для всех возрастных групп.

Франция ограничивает использование вакцины AstraZeneca для людей младше 55 лет

Доминик Ле Гюлюдек, глава Верховного комитета по здравоохранению Франции, заявила, что препарат должен быть временно зарезервирован для людей в возрасте 55 лет и старше, пока не будет доступна дополнительная информация, основанная на редких, но серьезных случаях образования тромба. Она добавила, что 25 человек, получивших прививку, столкнулись с этим побочным эффектом. Девять из этих граждан ЕС в возрасте до 55 лет, большинство из которых женщины, умерли. По ее словам, эта ситуация нуждается в дальнейшем расследовании.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса настигла Европу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

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