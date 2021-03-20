Анастасия Стоцкая неожиданно призналась, что давно развелась с мужем

Москва, 20 марта. Певица Анастасия Стоцкая объявила о разводе с мужем ресторатором Сергеем Абгаряном. Выяснилось, что пара не живет вместе уже больше двух лет назад.

В эфире пятничного шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ведущая программы Юлия Барановская поинтересовалась у Стоцкой, как они с мужем перенесли самоизоляцию, связанную с пандемией коронавируса. Неожиданно певица объявила, что Абгарян с ней больше не живет.

«Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе», — сообщила Стоцкая.

Пара смогла сохранить дружеские отношениях. И поскольку уже прошло довольно много времени, певица может безболезненно обсуждать свой развод. Абгарян, для которого семейные ценности имеют важное значение, почти каждый день видится с детьми: 9-летним Сашей и трехлетней Верой.

Абгарян стал вторым мужем певицы. Впервые она сыграла свадьбу в 2003 году с актером Театра Луны Алексеем Сикириным. Через пять лет их брак распался.

В конце прошлого года СМИ сообщали о возможном романе Стоцкой со своим партнером по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым, который младше ее на семь лет.