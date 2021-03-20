Власти Киева вводят жесткие ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Киев, 20 марта. Киев вынужден ввести жесткий карантин из-за плачевной ситуации с заболеваемостью COVID-19. Динамика увеличилась в два раза и продолжает расти.

Ограничения действуют с субботы, 20 марта, до 9 апреля включительно. Динамика заболеваемости и госпитализации ускорилась в два раза, число смертей от COVID-19 выросло в полтора раза, сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

Под запрет в украинской столице попадут богослужения, где невозможно обеспечить площадь от десяти «квадратов» на человека, а также массовые, развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Болельщики не попадут на спортплощадки, общепит будет работать только навынос.

Учреждения культуры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, торговые центры также будут закрыты для посетителей. Продолжат функционировать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, торговля средствами гигиены и бытовой химии. Детские сады будут работать, а школьников после каникул отправят на дистанционное обучение.

Украинский экономист заявил о большом риске для будущего страны из-за «вымирания» граждан. Снижение числа детей повлияет на экономические показатели.