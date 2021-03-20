Фирсов прокомментировал обвинения в изнасиловании Легкоступовой

Москва, 20 марта. Яхтсмен Юрий Фирсов назвал фейками озвученные на федеральном телевидении обвинения в изнасиловании его супруги Валентины Легкоступовой, скончавшейся в августе прошлого года.

В марте в эфир шоу Первого канала Фирсова заподозрили в изнасиловании певицы перед ее смертью. Сам вдовец заявляет, что эту историю выдумали телевизионщики ради наживы.

«Это фейк, потому что в патологоанатомической экспертизе нет ни одного абсолютно намека на какие-то травмы или что-то. Очередной фейк с этой стороны и, возможно, раскачивание ситуации в пользу Первого канала. Элементарно — деньги», — заявил Фирсов в беседе с телеканалом «360».

По мнению вдовца Легкоступовой, порочащие его заявления могла распространять дочь его покойной жены Анетта Бриль.

«Она [Легкоступова] почему рассталась со вторым мужем? Из дома было украдено большое количество денег. Муж сказал: «Она [Анетта] здесь больше не появится». Валентина так любит своих детей, что не могла с ним на эту тему спорить — и они расстались», — рассказал Фирсов.

Яхтсмен напомнил, что после того, как певица упала и получила травму головы, в больницу их отвезла именно Анетта. Мать тогда находилась в сознании, и если бы был хоть намек на какое-нибудь насилие, она бы рассказала все дочери.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. К этому моменту певица была замужем за Фирсовым всего чуть больше месяца. Родственники певицы ставят под сомнение, что причиной ее гибели послужил несчастный случай, обвиняя ее супруга. По их мнению, Фирсов гнался за наследством артистки.

Яхтсмен же заявил, что незадолго до смерти Легкоступова лишилась всех своих средств и накопила многомиллионные долги.