Россиянам рассказали, как продлить заряд смартфона на несколько дней

Москва, 20 марта. Для того чтобы сэкономить заряд аккумулятора, нужно отключить ненужные функции, которые фоново тратят ресурс.

Среди них — слишком высокая яркость экрана, которую лучше убавить до 30% и в случае необходимости повышать на какое-то время, посоветовал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко в беседе с «Прайм». Также можно отключить Wi-Fi, Bluetooth или геолокации.

«Если такие подключения не являются необходимыми, то лучше их отключить, а также отключить разрешения у приложений для автоматического включения этих служб, что требует некоторого навыка в работе с настройками телефона», — добавил специалист.

Если нет необходимости находиться на связи беспрерывно, то может значительно сэкономить заряд аккумулятора режим «в полете», который приостанавливает действие многих функций. Однако при работе этого режима пользователь не может никому позвонить, и ему тоже никто дозвониться не сможет.

Недавно специалисты Роскачества опубликовали рейтинг самых качественных смартфонов за 2020–2021 годы. Верхнюю строчку рейтинга занял Samsung Galaxy S21 Ultra.