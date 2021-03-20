Байконур готовится к запуску ракеты «Союз-2.1а» с 38 спутниками 18 стран

Москва, 20 марта. Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту 38 спутников 18 стран. Запуск состоится в субботу, 20 марта, с космодрома Байконур.

Ракета, оснащенная разгонным блоком «Фрегат», должна взлететь в 09:07 по московскому времени. Первым на орбиту будет доставлен южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1. Это произойдет через 1 час 3 минуты после старта.

Следующими на орбите окажутся японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, спутники связи Технического университета Берлина, малый аппарат Саудовской Аравии для получения снимков Земли и обеспечения связи NAJM-1. В космос также отправится первый спутник Высшей школы экономики.

В конце февраля с Байконура была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Она доставила на орбиту первый российский спутник «Арктика-М».