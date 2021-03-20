Правительство РФ может пересчитать трудовой стаж российских заключенных

Москва, 20 марта. Правительству РФ предложили включить в общий трудовой стаж работу осужденных до 1 сентября 1992 года — в период отбывания ими наказания. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Ивана Сухарева на имя зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

Парламентарий подчеркивает, что, согласно российским законам, время работы заключенных включается в общий трудовой стаж только с 1 сентября 1992 года. Работа до этого периода в него не включается.

Сухарев просит правительство рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в законодательство, передает RT.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому периоды переобучения и дополнительного профессионального образования врачей и учителей будут включены в расчет стажа при начислении пенсий. Данную инициативу выдвинул профсоюз работников здравоохранения.

ФАН также сообщал, что депутаты Госдумы обсуждают возможность включения периода ухода за ребенком в трудовой стаж. Сейчас в страховой (но не в трудовой) стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. В трудовой книжке период отпуска по уходу за ребенком никак не отражается.