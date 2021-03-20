Врачи из США назвали неожиданный способ сохранить стройную фигуру

Москва, 20 марта. Медики из США выяснили, что на набор веса влияет не только физическая активность и размеры порций, но и режим сна.

Оказалось, что недостаток сна вызывает возникновение жировой ткани вокруг внутренних органов и набор веса, сообщили врачи изданию Express.

Слишком большое количество сна тоже не несет ничего хорошего для любителя поспать, поскольку ему угрожает образование висцерального жира. Он особенно опасен не только для красоты, но и для здоровья, потому что часто является предвестником развития метаболического синдрома. В он чреват неприятными состояниями, ведущими к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Недавно российские врачи раскрыли главные ошибки худеющих, которые мешают достичь желаемого. Одной из таких ошибок является слишком большое количество ожиданий. Многие воспринимают похудение как волшебную кнопку, после которой все проблемы решатся и наступит счастье в личной жизни, в то время как похудение является лишь способом привести в порядок свою физическую форму и здоровье. Вторая ошибка — нарушение графика сна. Без здорового сна от шести до восьми часов похудеть невозможно, подчеркнули специалисты. Также необходимо заранее составить свое меню, чтобы не соблазняться стихийными и калорийными блюдами.