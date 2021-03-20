Трамп-младший усомнился, что Байден споткнулся на трапе из-за ветра

Вашингтон, 20 марта. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший усомнился в том, что американский лидер Джо Байден споткнулся на трапе президентского самолета из-за сильного ветра.

В Twitter Трамп-младший приложил скриншот, который показывал, что скорость ветра составляла около шести метров в секунду. Такой ветер, по данным американской метеослужбы, «шевелит небольшие ветви» и «поднимает пыль и бумагу». В своем комментарии сын экс-президента сыронизировал, что Байден "в отличной форме".

Президент США упал на трапе самолета перед вылетом в штат Джорджия, сообщает «Подмосковье сегодня». Глава государства прибыл на вертолете на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд, где его ждал президентский самолет. Он попытался быстро подняться на борт, однако несколько раз оступился и упал.