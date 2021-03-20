Украина поднимает пенсионный возраст для женщин с 1 апреля

Киев, 20 марта. Пенсионный возраст для женщин на Украине поднимается с 1 апреля: на пенсию теперь они смогут выйти на полгода позже.

Изменения затронут украинок, родившихся после 1 апреля 1961 года. Уйти на заслуженный отпуск они смогут по достижению 60 лет, вместо 59 лет и шести месяцев ранее.

Пенсионная реформа, стартовавшая на Украине в 2011 году, предусматривала длительный переходный период по повышению возраста с 55 до 60 лет. 1 апреля наступит завершающий этап.

Ранее глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что размер пенсий всех видов в стране в ближайшие годы может снизиться в два раза. По ее словам, сегодня взносы в Пенсионный фонд платят 13,2 млн работающих, а пенсионеров насчитывается уже 11,2 млн. Кроме того, многие работники продолжают получают «серые» и «черные» зарплаты и не платят с них пенсионные взносы в полном объеме. Поэтому, пока пенсионеры получают выплаты в размере 28,7% от последней зарплаты, а скоро станут иметь не более 18%.

Комментируя заявление Лазебной в беседе с ФАН, экономист и политолог Александр Дудчак выразил мнение, что нынешние киевские власти ведут политику депопуляции, поскольку намерены обделить самые незащищенные слои населения Украины.