Иностранцы больше не могут покупать жилье в Крыму

Москва, 20 марта. Иностранцы и люди без гражданства РФ не больше не могут покупать недвижимость в Крыму и других пограничных территориях России.

Под запрет попали Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, всего в перечень недопустимых для приобретения жилья субъектов вошли 25 наименований полуострова и других регионов, сообщает РБК.

В Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах пока что еще можно владеть недвижимостью всем желающим, включая жителей других стран. Несмотря на непрекращающиеся дискуссии по поводу статуса Крыма, президент России Владимир Путин не так давно заявил, что «вопрос Крыма закрыт окончательно», поскольку его присоединение произошло в полном соответствии с требованиями международного права.

Недавно политолог рассказал ФАН, какие геополитические перемены принесло России воссоединение с Крымом. Главным образом, изменилось стратегическое положение, что является «серьезным успехом».