Сыгравшая Гюльчатай актриса стала уборщицей в музее

Москва, 20 марта. Татьяна Федотова, прославившаяся после роли младшей жены Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», теперь работает уборщицей в московском музее. Выдающаяся картина Владимира Мотыля стала для нее первой и последней ролью в кино.

Как правило, эпизодические роли большинству актеров не приносят успеха, и Федотова не стала исключением из правил. После роли Гюльчатай на эффектную брюнетку обратили внимание все советские зрители.

В момент съемок Татьяне было всего 16 лет, она училась в хореографическом училище Вагановой в Санкт-Петербурге. Как сообщает портал Kleo, юная танцовщица считала себя гадким утенком, однако именно ее внешность позволила ей воплотить яркий образ в «Белом солнце пустыни».

Изначально на роль Гюльчатай утвердили другую актрису — Татьяну Денисову. Однако ей пришлось отказаться от участия в проекте в самый разгар съемок. Поскольку в одной сцене актриса уже показала лицо, режиссеру пришлось искать похожую на нее актрису. Повезло именно Федотовой.

После выходы фильма на экраны, Федотова решила отказаться от кинокарьеры и предпочла работать в танцевальном ансамбле.

Сейчас Татьяна на пенсии и работает уборщицей в одном из столичных музеев. В различных интервью она подчеркивала, что ни разу в жизни не пожалела о своем решении отказаться от съемок в кино. По мнению Татьяны, судьбы большинства знаменитостей складываются весьма трагично.

В середине февраля сообщалось, что грузинский актер Кахи Кавсадзе, исполнивший в «Белом солнце пустыни» роль Абдулы, был срочно госпитализирован с двусторонней пневмонией. При этом в конце прошлого года он перенес COVID-19. Коронавирус был диагностирован у всей семьи грузинского актера. По предварительным данным, сейчас актер находится в стабильном состоянии.