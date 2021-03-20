Депутат Рады: власти Украины превратили страну в «ковидное гетто»

Киев, 20 марта. Украина превращается в «ковидное гетто» из-за низких темпов вакцинации населения от коронавируса, заявила депутат Рады Ольга Стефанишина.

На Украине, по словам парламентария, города закрываются на карантин один за другим. Другие страны при этом, благодаря масштабной вакцинации, постепенно избавляются от введенных из-за пандемии ограничений.

«Правительства тех стран и министерства здравоохранения позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто», – подчеркнула Стефанишина на пленарном заседании Рады.

В настоящее время Украина занимает предпоследнее место в Европе по темпам вакцинации населения. Только за один день, 17 марта, в стране умерли 262 человека с COVID-19, добавила депутат.

Медицинская система Украины, как ранее сообщил консультант Харьковской областной инфекционной больницы, не справляется с наплывом больных COVID-19. В медучреждениях не хватает мест и аппаратов ИВЛ.