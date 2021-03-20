Скабеева пошутила о Харрис и сильном ветре

Вашингтон, 20 марта. Российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала снимок вице-президента США Камалы Харрис и сопроводила его шуткой с намеком на американского президента Джо Байдена.

На снимке Харрис спускается по трапу самолета. По развивающейся одежде и прическе вице-президента можно сделать вывод, что дует сильный ветер.

«А вот Камала Харрис и сильный ветер. Не падает, нет», — написала в своем Telegram-канале Скабеева.

Ранее в Сети появилась видеозапись с падением американского президента. Конфуз с Байденом произошел, пока он взбирался по трапу самолета, собираясь вылететь в штат Джорджия. Белый дом назвал причиной падения президента США сильный ветер.