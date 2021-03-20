В Конгрессе Бразилии от COVID-19 скончался уже третий сенатор

Бразилиа, 20 марта. Сенатор Мажор Олимпио умер из-за коронавирусной инфекции. Это уже третья смерть от COVID-19 в бразильском конгрессе, что вызвало опасения относительно эффективности ограничений.

Политик находился в реанимации в Сан-Паулу на протяжении трех недель, но врачам не удалось его спасти. До Мажора жертвами COVID-19 стали два сенатора в возрасте 87 и 83 лет. Однако смерть Олимпио, которому было лишь 58 лет, потрясла бразильцев и правительство. Об этом сообщает Reuters.

Нижняя палата, где 21 сотрудник скончался вследствие инфицирования коронавирусом, по данным профсоюза работников, ужесточила ограничения, разрешив законодателям находиться в своих офисах только по одному человеку. Процесс голосования теперь будет проводиться в удаленном формате.

Бразилия в последние дни бьет рекорды по смертности. 19 марта было зарегистрировано 2724 летальных исхода, а двумя днями ранее — рекордная 2841 смерть от заболевания. Южноамериканское государство стало эпицентром пандемии. В настоящее время в нем насчитывается самое большое число ежедневных смертей в мире.

«Люди очень напуганы, и они боятся идти на работу», — сказал пресс-секретарь сенатора Ласье Мартинса, который 19 марта был выписан из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что бразильцы заявили о беспомощности Болсонару перед пандемией COVID-19. По данным опроса, большая часть респондентов считает, что антикоронавирусные меры, предпринимаемые главой государства, «плохие и паршивые».