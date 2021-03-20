Центр противодействия дезинформации создадут на Украине

Киев, 20 марта. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о создании Центра противодействия дезинформации.

Согласно опубликованному на сайте главы украинского государства в пятницу документу, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Решение о создании Центра противодействия дезинформации Совбез Украины принял 11 марта в целях «обеспечения информационной безопасности» страны, противодействия деструктивным дезинформационным воздействиям, пропаганде и «кампаниям, недопущения манипулирования общественным мнением». Центр будет рабочим органом при СНБО.

Ранее сообщалось, что введение уголовного наказания за распространение заведомо ложных сведений о положении страны, призывы к нарушению ее целостности и нарушения на митингах рассматривают в Белоруссии. Инициативу подготовила генпрокуратура республики.