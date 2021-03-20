Российские пенсионеры старше 80 лет получили повышенные выплаты

Кемерово, 20 марта. В России проиндексирован размер выплаты для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Соответствующее решение было принято после индексации размера фиксированной выплаты.

С начала года размер выплаты был увеличен на 6,3%, то есть с 5686,25 до 6044,48 рубля. Таким образом, россияне старше 80 лет получат пенсии на 358 рублей больше.

Значительно выше (+30%) стали фиксированные выплаты тех россиян, кто проработал в районах крайнего севера 15 лет, имея при этом у мужчин стаж в 25 лет, а у женщин — в 20. Пенсионеры, трудившиеся в указанных районах 20 и более лет, получат прибавку в 50%.

Ранее ФАН сообщал, что при достижении прежнего пенсионного возраста россияне могут получить выплату, если у них есть пенсионные накопления. Речь, в частности, идет о накопительной пенсии, срочной и единовременной выплатах.

Несмотря на вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве, пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплата пенсионных накоплений производится при наличии минимально необходимых индивидуального пенсионного коэффициента и стажа: в 2021 году это 21 ИПК и 12 лет соответственно.