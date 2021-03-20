Байден пообещал еще раз поговорить с Путиным «в какой-то момент»

Вашингтон, 20 марта. Президент США Джо Байден пообещал еще раз поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

Таким образом глава Белого дома отреагировал на предложение провести открытую дискуссию, с которым к нему обратился Путин.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сообщил журналистам президентского пула Байден.

Позднее в Белом доме уточнили, что встретятся лидеры двух стран, «когда наступит подходящее время».

Ранее Байден сделал ряд резких высказываний в адрес Путина. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге крепкого здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире.