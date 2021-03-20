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Европа стремится восстановить вакцинацию после отказа от AstraZeneca

Европа стремится восстановить вакцинацию после отказа от AstraZeneca

Брюссель, 20 марта. Евросоюз настаивает на возвращении вакцинации после того как EMA и ВОЗ высказались в защиту англо-шведской вакцины AstraZeneca.

Как минимум 13 европейских стран прекратили вакцинацию после сообщений о том, что у некоторых пациентов после прививки образовался тромб. Более 55 млн человек получили вакцину от всех производителей в ЕС. Задержка, связанная с недоверием препарату AstraZeneca, замедлила и без того неуверенную кампанию вакцинации по всему Европейскому союзу, который отстает от Великобритании и Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

Европейские лидеры заявляют, что им необходимо ускорить процесс вакцинации, поскольку число смертей в ЕС превысило 550 тыс. человек. Менее 10% населения Евросоюза было привито и появились признаки неминуемой третьей волны коронавирусной инфекции.

Германия, Италия и другие страны вновь начали использовать AstraZeneca после того как препарат был исследован европейским регулятором по наркотикам. Франция, однако, рекомендовала делать прививки только людям старше 55 лет. Такое решение связано с тем, что более молодые пациенты больше подвержены риску возникновения тромбов.

«Это безопасная и эффективная вакцина. Если бы мне ее предложили бы, то я бы привился этим препаратом», — заявила директор Европейского медицинского агентства Эмер Кук.

В ЕМА уверены, что преимущества вакцины в защите людей от тяжелых форм COVID-19 перевешивают возможные риски. Однако представители организации добавили, что связь между редкими случаями образования тромбов в мозге и прививкой не может быть окончательно исключена. Агентство продолжит свое исследование.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии не исключил допуск вакцины «Спутник V» в стране.

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