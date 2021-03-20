В ПФР рассказали, как получить выплаты по «старому» пенсионному возрасту

Москва, 20 марта. При достижении прежнего пенсионного возраста россияне могут получить выплату, если у них есть пенсионные накопления, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

В фонде напомнили, что вступившие в силу с января 2019 года изменения в пенсионном законодательстве не сказались на правилах назначения и выплаты пенсионных накоплений. Речь, в частности, идет о накопительной пенсии, срочной и единовременной выплатах.

«Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как и раньше, выплата пенсионных накоплений производится при наличии минимально необходимых индивидуального пенсионного коэффициента и стажа: в 2021 году это 21 ИПК и 12 лет соответственно», — уточнили в ПФР.

За назначением накопительной пенсии нужно обращаться в ПФР, если пенсионные накопления формируются в управляющей компании ВЭБ, или в негосударственный пенсионный фонд, если накопления размещены там.

Ранее стало известно, что ПФР выплатит пенсии за апрель и май досрочно некоторым россиянам. Авансом пенсии и все остальные социальные выплаты по линии фонда смогут получить жители Владимирской области в трех поселках Вязниковского района и 13-ти населенных пунктов Муромского района. Данное решение специалисты ПФР приняли из-за ожидающихся сильных паводков в регионе.