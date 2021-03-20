Боевики «ан-Нусры» готовятся инсценировать химатаку в Сирии

Дамаск, 20 марта. Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ), возглавляемая боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), готовит провокацию с применением отравляющих веществ.

Боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан с целью обвинения правительственных войск Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против мирного населения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Ранее в районе сирийского города Аль-Муаляк был зафиксирован минометный обстрел. Снаряды были запущены с территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Турции. Позднее протурецкие банды огнем из крупнокалиберного пулемета попытались остановить колонну с гражданскими лицами, направлявшимися в населенный пункт Сейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.