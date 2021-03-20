Украина продлила санкции против Сбербанка и Проминвестбанка

Киев, 20 марта. Президент Украины Владимир Зеленский на три года продлил санкции против Проминвестбанка (дочерняя компания корпорации ВЭБ.РФ) и дочерней структуры российского Сбербанка.

Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ опубликован на сайте украинского президента.

«Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценила потенциальное влияние возможных американских санкций на российский финансовый рынок. Введение новых санкций может вызвать незначительные изменения в курсе рубля, однако предпосылок для существенных рисков нет, так считает глава Банка России.