ПФР выплатит авансом пенсии за два месяца некоторым россиянам

Владимир, 20 марта. Пенсионный фонд РФ подготовил аванс для ряда россиян: пенсии за апрель и май придут досрочно.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Владимирской области, такое решение было принято для некоторых районов региона из-за возможного подтопления во время весенних паводков.

«В марте досрочно получат пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) за апрель 137 жителей трех населенных пунктов Вязниковского района: поселка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы», — сообщили в ПФР.

Также в марте все выплаты за апрель и май получат 92 жителя 13-ти населенных пунктов Муромского района. В общей сложности фонд выплатит жителям региона досрочно почти 6,5 млн рублей.

«Данное решение принято на основании прогнозных оценок комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администраций Вязниковского, Меленковского и Муромского районов», — подчеркнули в фонде.

Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова ранее рассказала, какие граждане могут рассчитывать на повышенную пенсию или льготы в 2021 году. К таким категориям относятся россияне, имеющие звание «Ветеран труда», государственные награды, благодарности министерств и другие знаки отличия.

Кроме того, существуют и региональные льготники. На это звание могут рассчитывать те, кто проработал в регионе на протяжении 40 лет. Таким пенсионерам выдают грамоту от главы субъекта РФ, медаль за заслуги в развитии региона и почетное звание.