Полиция разыскивает педофила в Мурманске

Мурманск, 20 марта. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Мурманске автомобиль с предполагаемым педофилом-насильником, сообщили пользователи в паблике «Мурманск ДТП ЧП».

На выезде из города с утра дежурят патрули. Сотрудники правоохранительных органов осматривают общественный транспорт и автомобили. Из-за разыскных мероприятий образовались пробки.

По данным портала Nation News, в городе введен план «Перехват», разыскивается уголовный преступник. По неподтвержденным данным, речь идет о совершившем насилие над ребенком мужчине.

Ранее сообщалось, что психолог обратилась в полицию после того, как узнала от клиента об изнасиловании им восьмилетней девочки. Мужчина хотел узнать у специалиста, нормально ли такое поведение.