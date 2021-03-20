Ученые впервые в истории вырастили эмбрион вне матки

Иерусалим, 20 марта. Ученые из Вейцмановского института в Реховоте (Израиль) разработали технологию выращивания эмбрионов мыши вне матки.

Помимо теоретической части специалисты создали технологическую установку. Выращенные в культуре эмбрионы не отличались от трансгенных и выросших в матке мышей.

Выращивание зародышей вне матки позволяет ученым прослеживать все аспекты развития эмбриона и вмешиваться в процесс. Специалистам удалось пометить нервные клетки эмбриона с помощью электропорации и проследить за их распределением в нервной ткани.

Также в мышиный эмбрион были введены человеческие клетки. Они успешно размножились, интегрировались и мигрировали к мозгу.

Исследователи отмечают, что разработанная ими методика станет важным инструментом для биологии развития.

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