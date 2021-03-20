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Роскомнадзор объяснил, зачем операторы будут передавать данные абонентов

Роскомнадзор объяснил, зачем операторы будут передавать данные абонентов

Москва, 20 марта. Новый проект, обязывающий операторов мобильной связи передавать данные абонентов в Роскомнадзор, поможет защитить россиян от мошенничества.

Новый порядок работы операторов поможет сократить торговлю «серыми» sim-картами и избавит российских пользователей от сопутствующих этому действий аферистов, сообщает РИА Новости.

«Состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни sim-карт», — рассказали в ведомстве.

В Минцифры объяснили, что личные данные абонентов не будут передаваться в ведомство, в том числе содержание сообщений и телефонных разговоров, которые находятся под действием тайны связи. Однако теперь будут передаваться такие сведения, как кто и куда звонил, а также устанавливаться личность владельца карты. Недавно Роскомнадзор заявил, что за границей зафиксировано более 40 случаев блокировки российских СМИ.

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