Мирное соглашение по Северной Ирландии находится под угрозой из-за Brexit

Лондон, 20 марта. Белфастское соглашение находится под угрозой, если Евросоюз не согласится на изменения в соглашении по Brexit. Это решение может привести к массовым протестам в Северной Ирландии.

Соглашение Страстной пятницы, подписанное в 1998 году, положило конец конфликту между католическими националистами, борющимися за Единую Ирландию, и протестантскими юнионистами (или лоялистами), которые хотят, чтобы Северная Ирландия оставалась частью Соединенного Королевства. Об этом сообщает Reuters.

Дэвид Кэмпбелл, председатель Совета лоялистских общин, призывает к диалогу с ЕС и Ирландией, чтобы изменить североирландский договор, который, по его словам, нарушил фундаментальные принципы соглашения 1998 года.

«Мы говорим, что есть возможности для конструктивного диалога. Нужно понять, действительно ли мы можем получить работоспособное решение. Я не сомневаюсь, что мы могли бы достичь этого, но необходимо, чтобы Брюссель и Дублин вернулись к соблюдению основных гарантий Белфастского соглашения», — сказал Кэмпбелл.

Он добавил, что если этого не произойдет, то политики «откроют ящик Пандоры», который приведет к протестам и свержению исполнительной власти Северной Ирландии, а затем к серьезному политическому кризису.

Лоялистские военизированные группы в начале марта сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что они временно прекращают поддержку мирного соглашения из-за опасений по поводу сделки Brexit.

«Если не будет изменений, я не вижу причин, чтобы исполнительная власть Северной Ирландии сохранялась после окончания нынешней пандемии», — подчеркнул Кэмпбелл.

Ранее стало известно, что ЕС через суд накажет Великобританию за нарушения при Brexit.