Диетологи озвучили принцип молниеносного похудения

Москва, 20 марта. Сбросить до 10 килограммов в период от семи до десяти дней возможно с помощью специального питания. Подробнее об этом рассказали специалисты.

В этом случае можно прибегнуть к «сырной диете». Она включает в себя нежирные сорта сыра с жирностью не более 12 процентов. На завтрак диетологи советует выпить чашку черного кофе без сахара, спустя пару часов съесть одно вареное яйцо. В полдень рекомендуется порция мяса в 200 граммов, через два часа — 100 граммов нежирного сыра. В 16 часов специалисты советуют употребить 250 граммов обезжиренного творога, а на ужин, не позднее 18 часов, выпить стакана кефира.

Придерживаться такого питания можно только после консультации со специалистом. Курс может длиться не более семи – десяти дней. По словам диетологов, за это время участники исследования потеряли до десяти килограммов. После диеты необходимо перейти на частое питание небольшими порциями, подытожили специалисты.

Врач ранее перечислила 13 ошибок, которые мешают похудеть к лету. Одной из них является неправильная мотивация, когда на диету садятся для счастья в личной жизни.