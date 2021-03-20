Протурецкие боевики нанесли минометный удар на севере Сирии

Дамаск, 20 марта. Подконтрольные Турции бандформирования совершили минометный обстрел окраин сирийского города Аль-Муаляк в провинции Ракка.

Как сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, в пятницу российские военные организовали сопровождение местных жителей, возвращающихся в свои дома в провинции Ракка.

Около 11:41 по местному времени в районе города Аль-Муаляк был зафиксирован минометный обстрел. Снаряды были запущены с территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Турции. Позднее протурецкие банды огнем из крупнокалиберного пулемета попытались остановить колонну с гражданскими лицами, направлявшимися в населенный пункт Сейда.

Ранее сообщалось, что боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) убили солдата Сирийской Арабской Армии (САА) близ населенного пункта Аль-Брейдж, а также обстреляли из реактивной системы залпового огня север города Саракиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.