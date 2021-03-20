Ольга Кабо призналась в любви к красотам Алтая

Барнаул, 20 марта. Алтай является местом силы и свободы, здесь в каждом уголочке живет легенда, заявила актриса Ольга Кабо.

На следующей неделе в Барнауле и в Бийске пройдет спектакль «Мастер и Маргарита», главную роль в котором исполнит Кабо. В беседе с местным агентством Altapress.ru она призналась, что уже давно влюблена в Алтай.

По словам актрисы, в эти края она приезжала несколько раз. Здесь она снималась в фильме Евгения и Сюзанны Юматовых «Нити Шамбалы», в котором исполнила роль Колдуньи. За воплощение этого образа на экране актриса получила приз на Кинофестивале Визуальных искусств в Орленке.

«Именно на съемках этой картины я влюбилась в ваши края. Алтай захватил меня в свои объятия. Для меня это место силы, свободы, тайны. В каждом уголочке земли живет легенда», — подчеркнула Ольга Кабо.

Тогда отдыхать было некогда, но все же артистке удалось «вдоволь надышаться свежим, вкусным воздухом и налюбоваться космическими пейзажами».

Говоря о предстоящих гастролях, Кабо отметила, что после «коронавирусных» ограничений рада вернуться к зрителям.

«С трепетом всегда ожидаю открытия занавеса, ведь мы позволяем зрителям оторваться от обыденности и попасть в таинственный мир театра. И это счастье, когда наши сердца бьются в унисон», — подчеркнула она.

Ольга Кабо в конце прошлого года официально разорвала отношения с Николаем Разгуляевым после 11 лет брака. Процесс осложнил тяжелый раздел имущества: бизнесмен накопил крупные долги — 362 миллиона рублей — и не смог расплатиться. Как удалось выяснить ФАН, Кабо, решаясь на покупку недвижимости, ничего не знала о финансовых проблемах мужа. Это подтвердил и сам бизнесмен в ходе судебного процесса.