Премьер Италии не исключил допуск вакцины «Спутник V» в стране

Рим, 19 марта. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил возможности принятия решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если не будет принято соответствующее общеевропейское решение.

С заявлением Драги выступил на своей первой в качестве премьер-министра пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

«Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я», — цитирует Драги ТАСС.

Итальянский премьер отметил, что Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила ему, что если «Спутник V» не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), это сделают в Германии.

Ранее Меркель заявила, что не исключает закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Германии, если не будет достигнуто соглашение на уровне ЕС. По ее словам, она бы сделала для «Спутника V» европейский заказ.