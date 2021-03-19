Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал ФАН почему артист Валерий Леонтьев уже на старте музыкальной карьеры показал, что он исполнитель мирового уровня.

Игорь Крутой считает, что Леонтьев не был первым российским эстрадным певцом, кто покорил зарубежного зрителя, потому что и до него в международных конкурсах побеждали Алла Пугачева и Муслим Магомаев. Но, по словам народного артиста России, Леонтьев был первым, кто начал по-особому двигаться на сцене.

«Валера, наверное, был самым креативным, самым модным, самым ярким на сцене», — добавил Крутой.

Он назвал идеальным по репертуару союз певца с композитором Давидом Тухмановым. Секрет успеха и огромной популярности певца в 80-е годы Крутой видит в том, что молодой певец, выросший вдалеке от столиц, оказался в первую очередь «самородком».

«У него достаточно сложная жизнь, — признался известный музыкант. – Валера ни в каких столицах не воспитывался, огромное количество времени провел с литературой, кино, живописью и это дало свой результат».

Продюсер международных музыкальных проектов, в которых открывают новые таланты и имена, выразил надежду, что конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2021» состоится в конце августа. По его словам, открытая площадка и растущее количество привитых от COVID-19 людей сыграют свою роль.

«Дорогой мой друг! Как бы я хотел, чтобы ты был бы счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, а той, своей фирменной, после прочтения матерных частушек… А еще я желаю, чтобы ты был здоров и подольше оставался на сцене таким же любимым и таким же востребованным, радуя всех своими новыми песнями, новыми программами и просто возможностью общаться с Гением…» — трогательно и тепло поздравил ранее Игорь Крутой своего друга в Instagram.

Собеседник ФАН объяснил, что их многолетняя дружба не предполагает ежедневных созвонов, клятв в любви и потока комплиментов.