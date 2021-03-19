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Новые российские ПТРК будут поражать цели сверху

Новые российские ПТРК будут поражать цели сверху

Москва, 19 марта. Фрагменты доклада, посвященного перспективным противотанковым ракетным комплексам (ПТРК), появились в Сети.

Его подготовил начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев к XXIII Всероссийской научно-практической конференции Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Наиболее подходящим вариантом развития ПТРК, по его мнению, является разработка единого носимого комплекса для уничтожения техники с динамической защитой и единого самоходного ПТРК для огня с закрытых позиций. Он должен быть максимально унифицирован с перспективным вертолетным комплексом. Новые ракеты, в отличие от существующих, смогут наносить удары в верхнюю проекцию танка, которая защищена меньше всего.

Сегодняшние ПТРК могут быть усовершенствованы с помощью установки новых прицелов, создания унифицированных машин управления, объединения комплексов в системы тактического звена и обеспечения совместимости с новейшими разведывательными средствами. Расширение спектра поражаемых целей обеспечивается модернизацией кумулятивных боевых частей и созданием новых.

Недавно в Сети появилось видео испытаний нового ракетного комплекса «Рубеж-М». Скоро он может быть поставлен в российские войска.

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