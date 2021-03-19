Певцов предложил выдать Госпремию создателям вакцины от коронавируса

Москва, 19 марта. Народный артист России Дмитрий Певцов предложил дать ликвидаторам пандемии коронавируса Государственную премию за создание вакцины.

Актер напомнил, что общественники предложили ввести категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Подвиг медиков, по мнению, сродни подвигу героев войны.

«Я считаю — этим героям и льготы нужны, и выплаты, а создателям вакцины я бы на месте наших депутатов и министров дал Государственную премию!» — цитирует заявление Певцова на премьере документального фильма «Сестры» Infox.ru.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может одобрить применение российской вакцины «Спутник V» во второй половине мая. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявлял, что в европейских странах на текущий момент наблюдается нехватка вакцины.