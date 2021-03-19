Анна Чиповская растрогала поклонников «честным» селфи

Москва, 19 марта. Актриса Анна Чиповская решила показать своим поклонникам, как за годы хорошей жизни отъелся ее кот, подобранный когда-то на улице. Однако фанаты обсуждают не питомца любимой артистки, а то, как она очаровательно выглядит без косметики.

В 2015 году у входа в Малый Театр Чиповская подобрала маленького котенка. Питомец, которого назвали Кусь, прижился и стал новым членом семьи актрисы. На своей странице в Instagram хозяйка показала довольно кота, отъевшего себе бока за эти годы.

«Тип фигуры груша и никаких проблем», — подписала она совместное фото с любимцем.

Между тем, подписчики обсуждают в комментариях не столько вальяжного кота, прильнувшего к груди актрисы, сколько внешность самой Анны — на «честном» селфи она предстала без макияжа и какой-либо укладки.

«Вы шикарная девушка! В клипе Лободы не оторвать глаз от вас!» — пишет в комментариях пользователь под ником svitlana_fedoryaka.

«Вы нереальная красотка, очень красивые руки», — добавила olgazhurba.

«Прекрасна и без всякой косметики, что редкость», — заметил evgeniy0986.

Ранее в беседе с ФАН Чиповская призналась, что ее партнер по сериалу «Псих» Константин Богомолов не перестает ее все время удивлять. По ее словам, когда режиссер (к слову, художественный руководитель Театра на Малой Бронной) исполняет роль, он — стопроцентный актер.