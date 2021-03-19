Китай уже начинает наказывать Украину за лукавство с заводом «Мотор Сич»

Киев, 19 марта. Украинские экспортеры столкнулись с трудностями при поставках товаров на китайский рынок, таким образом Пекин подает Киеву экономический сигнал, считает политолог Руслан Бортник.

По мнению специалиста, КНР не забыла про обман Украины с заводом «Мотор Сич». Конфликт с крупнейшим торговым партнером с годовым товарооборотом около 15 млрд долларов для Киева подобен экономическому самоубийству. На фоне последствий для украинской экономики риск признания Китаем суверенитета России над Крымом окажется не таким уж страшным, отметил Бортник.

«Представим, что мы начинаем вводить санкции в отношении Китая, а он отказывается от нашей продукции сельского хозяйства. (Китай санкции. — Прим. ФАН) уже вводит, де-факто. Мои друзья-бизнесмены, которые работают с Китаем, говорят, что очень сложно стало получать сертификацию на продукты сельского хозяйства, прежде всего — на зерновые», — заявил политолог.

Таким образом Пекин дает понять, как может поступить с Киевом. С аналогичными негласными ограничениями также столкнулась Австралия, которая зеркально повторяла действия США в отношении КНР в течение нескольких лет. Последствия для экономики Австралии оказались разрушительными, сообщает «Униан».

Издание напоминает, что Украина в два раза увеличила экспорт в Китай в 2020 году. Его объем превысил 7 млрд долларов, что составляет почти 15% всего украинского экспорта.

Ранее журналист Максим Максимов заявил, что национализация китайского предприятия «Мотор Сич» отпугнет от Украины иностранных инвесторов. Другие страны побояться вести бизнес с Киевом и не станут вкладывать деньги, которые у них смогут отобрать в любой момент, считает он.